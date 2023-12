Bene la SAM KEY

La Spinelli Massagno ha centrato una netta vittoria nella 12a giornata del massimo campionato elvetico.

Impegnata sul parquet del Nyon, la SAM ha trionfato per 81-62, tornando in solitaria al 3o posto in classifica a -2 dal Vevey (2o). Il migliore marcatore dei sottocenerini è stato Marko Mladjan, autore di 17 punti.

