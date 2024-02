Ballard al tiro KEY

La Spinelli Massagno ha ottenuto un importante successo in ottica classifica nella 18a giornata di SBL.

La squadra di Gubitosa, terza, si è imposta per 92-81 contro l'Union Neuchatel, quinto e ora a -6 dai ticinesi. Nella buona prestazione collettiva della SAM, che ha terminato con cinque giocatori in doppia cifra, si è messo in mostra in particolare Clanton, autore di una doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi. Hanno potuto gioire anche i Lugano Tigers, che dopo una battaglia punto a punto, l'hanno spuntata al supplementare per 96-94 in casa del Pully.

Swisstxt