Ingebrigtsen Twitter

Fallito l'assalto ai 1'500m, Jakob Ingebrigtsen si è consolato con il successo nei 5'000m.

Nell'ultimo giorno dei Mondiali, il norvegese ha dovuto proporre il suo miglior sprint per superare nel finale Mohamed Katir. A risplendere a Budapest è pure stata l'ucraina Yaroslava Mahuchikh, capace di conquistare la medaglia del metallo più prezioso nel salto in alto. A chiudere la rassegna iridata sono state le staffette 4x400: gli USA si sono confermati campioni in campo maschile, mentre tra le donne ad imporsi, grazie a una straordinaria Femke Bol, sono stati i Paesi Bassi.

Swisstxt