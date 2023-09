Shericka Jackson Keystone

A Bruxelles la campionessa del mondo Shericka Jackson ha dominato i 200m.

La 31enne ha infatti chiuso in 21"48, 4o tempo più veloce della storia, davanti a Anthonique Strachan e Jenna Prandini. In campo maschile grande impresa di Jakob Ingebrigtsen che ha segnato il nuovo record mondiale sui 2000m fermando il cronometro in 4'43"13, un primato che apparteneva al marocchino Hicham El Guerrouj dal 1999. Ottima prestazione anche di Armand Duplantis che nel salto con l'asta ha fatto segnare il nuovo miglior risultato del meeting (che già gli apparteneva) a 6,10m.

Swisstxt