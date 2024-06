Mujinga Kambundji Keystone

Mujinga Kambundji è riuscita a prendere parte alla finale dei 100m degli Europei di Roma, ma si è dovuta accontentare dell'8a posizione in 11"15.

Swisstxt

Ha centrato la vittoria la favorita britannica Asher-Smith in 10"99, davanti alla polacca Swoboda e all'italiana Dosso. Nel salto in alto ha dominato l'ucraina Mahuchikh, unica capace di superare i 2,01m, mentre nei 3'000m siepi si è imposta la tedesca Krause. In campo maschile gli 800m sono andati al francese Tual in 1'44"87, che ha preceduto lo spagnolo Attaoui e l'italiano Tecuceanu. L'oro nel martello se l'è messo al collo il polacco Nowicki.

