Short Track Les Gets

A trionfare nella sesta prova di Coppa del Mondo di short track è stato Victor Koretzky.

A Les Gets il padrone di casa si è imposto davanti al connazionale Jordan Sarrou e a Luca Schwarzbauer. Tra i rossocrociati si è messo in mostra Thomas Litscher, arrivato settimo a causa di una caduta dovuta a un contatto proprio con il tedesco nell'ultima curva. Buona prova anche per Lars Forster (9o) e Vital Albin (10o), mentre ha chiuso 12o Mathias Flueckiger. In campo femminile ha fatto suo il 3o posto Alessandra Keller. A far suo il gradino più alto del podio è stata Puck Pieterse, davanti a Evie Richards.

