Europa, che ha così centrato il 13o successo della sua storia (il 16o se si aggiungono i tre ottenuti dal Regno Unito prima del 1979).

La prima Ryder Cup disputata in Italia è andata all’ A regalare quel mezzo punto necessario per spuntarla al Vecchio Continente, in vantaggio dalla prima giornata nella 44a edizione del torneo svoltasi a Guidonia (Roma), è stato Tommy Fleetwood nel singolare contro Rickie Fowler. L’Europa, che si è poi imposta infine con il punteggio di 16,5 a 11,5, dal 1985 ha lasciato soltanto sei vittorie agli Stati Uniti e in casa non perde dal 1993.

