Una grande partita

La Svizzera ha dato seguito al bel successo contro la Romania ad EuroVolley.

Sconfitte nei primi due incontri, le rossocrociate hanno ottenuto il loro secondo successo nel Gruppo B piegando per 25-19 16-25 25-22 26-24 la Croazia a Torino. Grazie ai tre punti le ragazze di Bertolacci, che ha così alimentato le speranze per gli ottavi, si è portata a quota 6 punti come la Romania terza e davanti alla Bosnia quinta

Swisstxt