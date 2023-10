La squadra rossocrociata IMAGO

426 punti concludendo al 5o posto nella finale a squadre ai Mondiali di Anversa.

La Svizzera non finisce di stupire: la formazione rossocrociata ha totalizzato 244’ Dopo aver strappato il biglietto olimpico per Parigi 2024, gli elvetici hanno migliorato il 7o posto delle qualificazioni e hanno preceduto Germania, Canada e Italia. A laurearsi campione del mondo è stato il Giappone: i nipponici hanno vinto da favoriti totalizzando 255’594 punti. Medaglia d’argento alla Cina (253’794), bronzo per gli Stati Uniti, distaccati di 1,366 dai cinesi.

Swisstxt