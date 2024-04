Avanti

I Los Angeles Lakers disputeranno i playoff.

LeBron James e soci hanno infatti vinto la sfida dei play-in coi New Orleans Pelicans per 110-106 e così facendo andranno al primo turno della lotta per l’anello. Per il 39enne una prestazione maiuscola da 23 punti, 9 rimbalzi e 9 assist che permette ai gialloviola di sfidare i Denver Nuggets campioni in carica. Per i Pelicans c’è ancora una chance, quella contro i Sacramento Kings vittoriosi sui Golden State Warriors 118-94. Per la squadra di San Francisco l'eliminazione potrebbe essere il commiato del trio Curry-Thompson-Green.

