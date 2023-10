Lara Gut-Behrami: «Non ci vorrà molto tempo prima che sia finita»

Lara Gut in conferenza stampa. blue Sport

In una conferenza stampa prima dell'inizio della stagione, Lara Gut-Behrami si è espressa sulla possibilità di ritirarsi, sulla gestione del tempo e sulla enorme pressione delle prestazioni nello sci alpino.

Prima dell'inizio della stagione a Sölden, Lara Gut-Behrami ha parlato del suo futuro, smentendo l'idea di pensare costantemente al ritiro: «Non penso sempre di ritirarmi. Semplicemente ho realizzato che un giorno quel momento arriverà davvero».

Dopo aver vinto l'oro olimpico nel 2022, molte persone le hanno chiesto se intendesse ritirarsi, e dopo i Mondiali del 2023 si è resa conto che potrebbe essere stata la sua ultima partecipazione. Anche se l'idea di ritirarsi le è passata per la mente, Gut-Behrami ha tenuto a sottolineare: «Non è che ci abbia pensato ogni giorno od ogni settimana, non ho costantemente faticato a motivarmi per continuare».

A un certo punto la ticinese ha realizzato: «Non ci vorrà molto tempo prima che sia finita». Anche se l'idea l'ha confusa, Gut-Behrami è anche emozionata all'idea di fare qualcosa di diverso in futuro. La sciatrice di Comano ha aggiunto però che parlare del ritiro sembra molto più difficile e intenso di quanto lo sia in realtà: «Se avessi davvero pensato di ritirarmi, non mi rallegrerei più delle piccole cose».

Ai recenti Mondiali di Courchevel/Méribel la 32enne ha capito che non voleva che fossero i suoi ultimi. I prossimi sono previsti per il 2025 a Saalbach. Tuttavia, Gut-Behrami non ha ancora confermato se vi ci parteciperà: «Forse durante la stagione penserò che "Saalbach è stata una sciocchezza" e smetterò. O forse parteciperò a Saalbach e poi deciderò di continuare. Non lo so ancora».

L'enorme pressione delle prestazioni

Rispondendo alla domanda su cosa non le mancherà dello sci dopo il ritiro, Gut-Behrami ha risposto senza esitazione: «La pressione. La pressione delle prestazioni. Ogni giorno ti svegli e senti già la pressione di essere in forma. Questo richiede molta energia». In questo mondo bisogna essere sempre al top e, indipendentemente da tutto, si viene sempre valutati in base alle prestazioni.

Il motivo per cui Lara Gut-Behrami, quando può, evita l'eccessivo clamore mediatico è presto spiegato: «Se devo decidere come utilizzare la mia energia, se per essere veloce o per fare qualcosa di diverso, allora la scelta deve sempre essere a favore dello sci».

