Lucas Braathen ha deciso di concludere la propria carriera. Imago

La star dello sci norvegese Lucas Braathen si ritira con effetto immediato a soli 23 anni. La ragione sarebbe una disputa con la Federazione norvegese di sci.

Lucas Braathen ha annunciato il suo ritiro con effetto immediato. Lo specialista dello slalom ha annunciato questa decisione durante una conferenza stampa a Sölden, venerdì mattina.

La causa è una disputa con la Federazione norvegese di sci. Braathen parla di un «trattamento estremamente irrispettoso».

Fino a ieri, giovedì, il norvegese non ha mostrato alcun segno di ciò che stava per accadere. In un'intervista con blue News a Sölden, si mostrava entusiasta dell'inizio della stagione, scherzando come al solito con il suo abituale buon umore.

Tuttavia, Lucas Braathen è anche il tipo di persona che fa ciò che ritiene giusto. Pertanto, la sua risposta alla domanda su quale fosse il miglior consiglio che avesse mai ricevuto, visto in retrospettiva, non è sorprendente: «Non si dovrebbe seguire gli altri. Bisogna seguire se stessi, il proprio modo di pensare e i propri sogni».

Il giovane atleta ha poi comunicato la sua decisione ai suoi compagni di squadra, giovedì sera. «È stato difficile. È stato brutto, ma anche bello. Ho ricevuto solo supporto», ha raccontato Braathen, che durante la conferenza stampa di venerdì ha rivelato di aver preso la decisione finale circa quattro settimane fa.

«Per la prima volta in anni mi sento libero», ha rivelato il 23enne sulla sua decisione. «Chiunque mi conosca sa che la libertà è una delle mie più grandi fonti di successo e gioia».

Braathen era una delle stelle nascenti della Coppa del Mondo di sci. La scorsa stagione, il 23enne aveva vinto la Coppa del Mondo di slalom. In totale, il norvegese ha festeggiato cinque vittorie in Coppa del Mondo (tre in slalom e due in gigante).

In Svizzera, Braathen ha avuto particolarmente successo, nel 2022 quando si è imposto in slalom a Wengen e nel 2023, ad Adelboden. Lo scorso anno ha pure terminato la classifica generale di Coppa del Mondo al quarto posto.

La disputa tra Braathen e la Federazione

La disputa fra l'atleta e la Federazione riguarda i diritti di marketing. Recentemente Braathen aveva provocato la Federazione norvegese partecipando a una campagna pubblicitaria privata, ricevendo di conseguenza molte critiche.

Già durante l'estate, c'erano state tensioni tra lui e la Federazione. «Per la Federazione è evidentemente difficile accettare di dover concordare con gli atleti quanta percentuale dei diritti di marketing può vendere agli sponsor», aveva protestato pubblicamente l'agente di Braathen, Pal Kleven, in quel periodo.

Ora, la controversia culmina col ritiro del giovane campione. Peccato.