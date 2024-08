Esmée Böbner e Zoé Vergé-Dépré KEY

Le due coppie elvetiche al femminile impegnate agli Europei di beach volley nei Paesi Bassi hanno staccato il pass per gli ottavi di finale.

Swisstxt

Boebner/Vergé-Dépré si sono imposte per 2-1 in rimonta su Plesiutschnig/Schuetzenhoefer e, qualche ora dopo, hanno sconfitto anche Cools/Van der Vonder per 2-0. Copione simile anche per Vergé-Dépré/Maeder, le quali hanno battuto Carro/Gonzalez con il parziale di 2-1 e, in seguito, Alvarez/Moreno per 2-0. Tra gli uomini debutto vincente in due set di Métral/Haussener contro Losiak/Bryl, sconfitti invece Krattiger/Beer per mano di Hammarberg/Waller (2-0).

Swisstxt