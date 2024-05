Annik Kaelin KEY

Annik Kaelin ha sfiorato il record svizzero dell'eptathlon ma si è comunque consolata con il limite per i Giochi di Parigi.

Con 6'506 punti (-9 dal RS) la 24enne grigionese si è piazzata seconda nel meeting austriaco di Goetzis. Cattive notizie invece in campo maschile, dove un poco brillante Simon Ehammer ha deciso di ritirarsi prima dei 1’500m conclusivi. Ricky Petrucciani era dal canto suo impegnato a Rehlingen (Germania) per la prima gara stagionale all’aperto: 45"95 il tempo nei 400m, a 0"55 dal limite per accedere agli Europei.

