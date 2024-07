Yassin Scala Lugano Sharks

Horgen ad affrontare il Kreuzlingen nella finale del massimo campionato svizzero di pallanuoto bisognerà attendere gara-5.

Pallanuoto:per sapere se saranno i Lugano Sharks o l’ La formazione ticinese, in cui si è ben distinto Yassin Scala, autore di sei reti, ha infatti fallito il match point in gara-4, in cui gli zurighesi padroni di casa si sono imposti per 12-9.

