Marquez Imago

Dopo aver dominato le qualifiche, Marc Marquez ha fatto un sol boccone degli avversari anche qualche ora più tardi vincendo agilmente la gara sprint del GP d'Aragona.

Swisstxt

Partito dalla pole position, il Joker ha lasciato la compagnia degli altri piloti trovando così il primo successo in carriera in una corsa ridotta. Secondo al traguardo, Jorge Martin può comunque festeggiare perché la giornata no di Pecco Bagnaia (solo 9o) gli permette di tornare in vetta al Mondiale con 3 punti di vantaggio sull'italiano. Sul terzo gradino del podio si è infine piazzato Pedro Acosta.

Swisstxt