Imago

Pole position, sprint e gara della domenica.

Jorge Martin si incorona Re di Misano vincendo tutto quello che poteva nel weekend del Gran Premio di San Marino. Sul podio assieme al 25enne spagnolo sono saliti anche Marco Bezzechi e Francesco Bagnaia. Quarto un immortale Dani Pedrosa, in grado di stare in scia al terzetto più veloce. Nella categoria di mezzo, titolo mondiale che sta andando di corsa verso Pedro Costa, capace di cogliere la quinta vittoria stagionale. In Moto3, terza vittoria nelle ultime quattro gare per il colombiano David Alonso.

Swisstxt