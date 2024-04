Gubitosa KEY

La Spinelli Massagno si è prontamente riscattata dopo il ko subito in gara-2 delle semifinali, ritrovando così il vantaggio casalingo.

Nel terzo atto i sottocenerini hanno infatti espugnato con un chiaro 82-63 il parquet dell'Union Neuchatel e conducono ora la serie al meglio dei 5 match per 2-1. La SAM, autrice di una buona prova corale (5 giocatori in doppia cifra), ha iniziato la partita col piede giusto (+11 dopo il primo quarto), senza poi permettere ai romandi di rientrare. In campo femminile l'Elfic non è riuscito a chiudere la finale 3-0, perdendo gara-3 con il Nyon per 74-73.

Swisstxt