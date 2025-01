Martino Ti-Press

Le ticinesi della palla a spicchi hanno rimediato 3 sconfitte in altrettante trasferte.

SwissTXT Swisstxt

A causa di una scarsa vena al tiro (27-69), la Spinelli Massagno è stata battuta 93-68 nella tana dei Ginevra Lions.

I Lugano Tigers non sono riusciti a limitare uno scatenato Dequan Morris (42 punti) e sono stati superati per 112-91 dal Pully. Doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi per Antonio Ballard, rimasto sul parquet per 40'.

Il Riva ha sfiorato la prima vittoria stagionale prima di arrendersi 66-60 in casa dell'Hélios, nonostante i 21 punti di Aleah Nelson.