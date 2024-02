Battuti

Sorprendente passo falso del Massagno.

I sottocenerini sono stati battuti sul campo del Pully per 80-74 e non approfittano così dei contemporanei passi falsi di Ginevra e Vevey. Priva di Clanton, la Spinelli non è mai parsa in grado di fare la differenza ed è quasi sempre stata costretta a rincorrere i vodesi. Miglior marcatore per la SAM Ballard con 20 punti. Facile successo invece per i Lugano Tigers. Gli uomini di Montini hanno superato gli Starwings con il punteggio di 121-92. Mattatori gli americani Sampson (27 punti e 8 rimbalzi), Battey (22 e 10) e Hammond (26 e 11 assist).

