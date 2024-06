Grovdal KEY

Primo titolo europeo per la norvegese Karolin Bjerkeli Grovdal, che ha dominato la mezza maratona a Roma.

Ottimo settimo posto per Fabienne Schlumpf, mentre Helen Bekele è crollata nel finale chiudendo 22a. Trionfo italiano in campo maschile con la doppietta di Yemaneberhan Crippa e Pietro Riva, che negli ultimi metri ha sorpassato (con un brutto gesto) il tedesco Amanal Petros, e l'oro a squadre. Miglior rossocrociato è stato l’orientista Matthias Kyburz, 21o, mentre Tadesse Abraham ha chiuso al 36o posto e Patrik Wägeli al 47o. Non ha invece terminato la gara Julien Wanders.

