Sandro Michel Instagram

Dopo una settimana e mezza nel reparto di cure intensive dell’ospedale di Dresda, il frenatore di Michael Vogt Sandro Michel qualche giorno fa è stato spostato in un ospedale in Svizzera.

Dal territorio elvetico ha parlato per la prima volta dall’incidente di Altenberg tramite un post sul suo canale Instagram: «A oggi sono state necessarie quattro operazioni per garantire la mia sopravvivenza e ricucirmi in parte».

«Penso di essere stato fortunato nella mia sfortuna e devo essere felice di poter scrivere questo post oggi», ha commentato il 27enne, ringraziando poi chi gli è stato vicino.

