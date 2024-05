Tripletta al Giro d'Italia KEY

Italia, una frazione apparentemente calma di 179km (200m dislivello) da Riccione a Cento.

Il vento è stato il grande protagonista della 13a tappa del Giro d’ A esultare per la terza volta in questa edizione è stato Jonathan Milan, sorpreso dai ventagli azionati dalla Ineos ai -62km ma capace di rientrare in gruppo per giocarsi le sue carte. Il friulano è emerso dal gruppo al momento giusto e ha anticipato Stanislaw Aniolkowski e Phil Bauhaus in volata. Tadej Pogacar non si è fatto cogliere impreparato dalla trappola di Geraint Thomas e comanda ancora con 2’40» su Daniel Martinez in classifica.

