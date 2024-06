Mityukov KEY

Roman Mityukov e Lisa Mamié possono puntare alle medaglie agli Europei di Belgrado.

Swisstxt

I due rossocrociati si sono brillantemente qualificati per l’ultimo atto facendo segnare entrambi il 3o tempo complessivo delle semifinali, 1'57"00 per il ginevrino nei 200m dorso e 1'07"32 per la zurighese nei 100m rana. Sono stati invece eliminati Julia Ullmann nei 50m delfino e Flavio Bucca nei 200m dorso.

Swisstxt