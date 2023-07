Roman Mityukov Keystone

Roman Mityukov si è brillantemente qualificato per le semifinali dei 200m dorso.

Il ginevrino, il più continuo ai Mondiali di Fukuoka, ha chiuso con il tempo di 1'57"24, il secondo crono delle batterie, a soli 10 centesimi dall’australiano Woodward. In una batteria lenta, Lisa Mamié con il 15o tempo assoluto si è qualificata per il penultimo atto dei 200m rana. La campionessa europea dovrà però alzare il ritmo per andare in finale. Infine, il Mondiale è finito come era iniziato per Nina Kost, e cioè male: ultimo posto nella batteria dei 100m stile libero e 32o tempo assoluto.

Swisstxt