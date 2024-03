Britschgi KEY

Lukas Britschgi ha chiuso con un bel 6o posto i Mondiali di Montréal.

Dopo il 5o rango nel corto, lo sciaffusano ha stabilito il suo record personale anche nel libero: con 180,68 punti ha messo in pista la 4a miglior prestazione di serata, per un totale di 274,09 punti. Ha dominato la prova iridata il 19enne statunitense Ilia Malinin, che grazie a un programma con sei salti quadrupli ha totalizzato 333,76 punti, oltre 20 in più del giapponese Yuma Kagiyama. Bronzo per il francese Adam Siao Him Fa, risalito dal 19o posto, mentre il favorito nipponico Shoma Uno si è dovuto accontentare della quarta piazza.

Swisstxt