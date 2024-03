Rohan Dennis compare in tribunale. Keystone

L'ex ciclista australiano Rohan Dennis è comparso davanti a un tribunale di Adelaide, accusato della morte della moglie, anche lei ex ciclista, Melissa Hoskins. Il caso è stato rinviato al 6 agosto.

Hai fretta? blue News riassume per te Melissa Hoskins, ex ciclista, è morta dopo essere stata investita dal marito Rohan Dennis (a dicembre dello scorso anno), che è stato incriminato per omicidio involontario.

Il suo caso è stato rinviato al 6 agosto per ulteriori indagini.

Rohan Dennis, ex campione del mondo e olimpionico, ha pagato una cauzione e il suo processo legale riguarda anche l'accertamento delle circostanze dell'incidente che ha portato alla morte della madre dei suoi due figli. Mostra di più

Melissa Hoskins, ex specialista della cronometro su strada e dell'inseguimento su pista a squadre, è morta a fine dicembre in ospedale. Era stata investita da un veicolo guidato dal marito Rohan Dennis, che è poi stato incriminato dalla polizia per «omicidio involontario per guida imprudente e pericolo per la vita altrui».

Mercoledì l'ex corridore, che aveva annunciato il suo ritiro un anno fa ed era ancora sotto contratto con Jumbo-Visma fino alla fine del 2023, è stato rimesso in libertà. Aveva pagato una cauzione al momento dell'incriminazione. Il due volte campione del mondo di cronometro non ha rilasciato dichiarazioni in tribunale, che ha rinviato il caso al 6 agosto.

Questo rinvio permetterà all'accusa di preparare le argomentazioni e di determinare le accuse specifiche. I procuratori australiani hanno chiesto più tempo, in particolare per effettuare una ricostruzione dei fatti la più accurata possibile.

Un ciclista di primo piano

Oltre ai suoi due titoli mondiali nella cronometro individuale nel 2018 e 2019, Dennis è stato anche due volte campione del mondo a squadre in questa disciplina (2014 e 2015) e ha vinto la medaglia di bronzo individuale alle Olimpiadi del 2020. Ha anche conquistato una tappa del Tour nel 2015, una tappa al Giro e due alla Vuelta negli ultimi anni.

Specialista della pista all'inizio della sua carriera, ha anche vinto due titoli mondiali nell'inseguimento a squadre nel 2010 e 2011, oltre a una medaglia d'argento in questa specialità alle Olimpiadi del 2012.

Due figli

Melissa Hoskins (a sinistra) con le compagne Amy Cure e Ashlee Ankudinoff mostrano la medaglia d'oro iridata vinta ai Mondiali di ciclismo su pista nel 2015. KEYSTONE

Melissa Hoskins aveva terminato la sua carriera nel 2017 e aveva sposato Rohan Dennis nel 2018, con cui ha avuto due figli. Aveva fatto parte della squadra australiana che ha vinto l'evento di inseguimento a squadre ai campionati del mondo di ciclismo su pista in Francia nel 2015 e ha rappresentato l'Australia alle Olimpiadi del 2012 e 2016.