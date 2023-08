Il campione svizzero di beach volley Martin Laciga è morto a 48 anni

Soffriva di una grave depressione. KEYSTONE

Martin Laciga è scomparso martedì all'età di 48 anni.

Il bernese è considerato uno dei pionieri del beach volley in Svizzera e uno dei giocatori più talentuosi di tutti i tempi.

I suoi successi sono stati numerosissimi: numero 1 nel ranking mondiale nel 1999, vicecampione del mondo, tre volte campione d'Europa, tre volte campione svizzero e numerosi piazzamenti nella top 10 alle Olimpiadi.

Laciga ha giocato in coppia con il fratello Paul dal 1995 al 2004, ma ha avuto successo anche con i partner seguenti Markus Egger, Jan Schneider e Jefferson Bellaguarda.

Come riporta la RSI, Laciga si era ritirato 10 anni fa, continuando a dedicarsi allo sviluppo del suo sport. Tuttavia, nell'ultimo periodo l'ex campione avrebbe sofferto di una grave depressione. Le sue ultime parole sarebbero state: «Volevo solo giocare e avere piacere a farlo, non avevo più forze per questa battaglia».

Swisstxt / Red