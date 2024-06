Lobalu Keystone

World Athletics ha annunciato la creazione di una nuova competizione.

Ultimate Championship si disputerà in settembre a cadenza biennale. La prima edizione sarà a Budapest nel 2026. Il nuovo evento è nato per avere una grande manifestazione ogni anno, in alternanza con i Mondiali, e quindi coinvolgere sempre più pubblico. Si sfideranno i migliori 8 o 16 atleti per ogni disciplina, sull'arco di tre serate. La Federazione ha previsto un montepremi totale di 10 milioni di dollari, il più alto della storia dell'atletica. I vincitori si porteranno a casa 150'000 dollari a testa.

