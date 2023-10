Clint Capela KEY

Clint Capela e gli Hawks sono stati sconfitti nella loro prima partita della stagione di NBA.

Atlanta si è inchinata per 116-110 a Charlotte. Autore di 15 punti e 13 rimbalzi, il ginevrino ha fatto la prestazione che ci si attendeva da lui contro gli Hornets, nonostante abbia terminato con il peggiore bilancio: -19.

La serata ha proposto pure l’atteso debutto di Victor Wembanyama, prima scelta del draft.

La nuova star degli Spurs ha chiuso con 15 punti, non riuscendo a evitare la sconfitta dei suoi, stesi per 126-119 in casa dai Mavericks di Luka Doncic (tripla doppia).

Swisstxt