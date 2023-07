Ci sarà anche Mujinga Kambundji KEY

atletica leggera in occasione dei CS.

Questo fine settimana, Bellinzona si trasformerà nella capitale svizzera dell’ Mancherà Ajla Del Ponte, ma tra gli oltre 500 atleti iscritti alla massima rassegna nazionale, spiccano diversi nomi di richiamo internazionale. È' il caso per esempio di Mujinga Kambundji, la velocista plurimedagliata internazionale. In gara anche la sorella Ditaji (100m hs), Jason Joseph (110m hs), Angelica Moser (asta) e Simon Ehammer (lungo). Non mancheranno poi gli esponenti dell'atletica ticinese, come lo specialista dei 400m Ricky Petrucciani.

Swisstxt