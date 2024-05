Roberto Kovac freshfocus

Olympic Friborgo, che ha condannato le dichiarazioni del suo tesserato.

Dopo le parole contro la Spinelli Massagno, Roberto Kovac non verrà sanzionato dalla Federazione, ma unicamente dall’ La SAM aveva richiesto l'apertura di una procedura nei confronti del 33enne, ma la commissione disciplinare ha fatto sapere che i fatti riportati non sembrano costituire un'infrazione prevista dal regolamente giuridico. Le parole di Kovac sono delle «dichiarazioni usuali di duelli verbali a distanza nel caso di competizioni sportive importanti». La SAM dovrà pagare 350 franchi di spese per la decisione.

