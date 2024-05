Filippo Colombo KEY

Filippo Colombo non parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi.

Nella lista dei convocati per la mountain bike di Swiss Olympic, in campo maschile ci sono infatti Nino Schurter e Mathias Flueckiger, che ha dunque vinto il ballottaggio con il ticinese. Il 26enne di Rivera non è dunque riuscito a convincere i dirigenti nonostante abbia fatto meglio del 35enne nelle prove di Coppa del Mondo disputate nel 2024. Tra le donne a rappresentare la Svizzera nella disciplina ci saranno invece Alessandra Keller e Jolanda Neff, detentrice del titolo olimpico.

