Noè Ponti/Facebook

Con un post sul suo profilo Facebook, Noè Ponti ha comunicato ai suoi fan di essere giunto a Parigi in vista delle Olimpiadi che si terranno nella capitale francese.

Swisstxt

Il ticinese, che alloggierà e si allenerà fuori Parigi fino al 21 luglio, si trasferirà poi nell’apposito villaggio olimpico assieme agli altri atleti.

Il 23enne del locarnese gareggerà presso la Défense Arena, dove Ponti entrerà in acqua per la prima volta il 30 luglio per il suo debutto olimpico nelle batterie 200m delfino, prima dei 100m della stessa disciplina in programma il 2 agosto.

Swisstxt