Ai Mondiali di Fukuoka, iniziati in salita, Noè Ponti ha staccato il biglietto per il penultimo atto dei 100m delfino grazie al tempo di 51"00, il quarto crono assoluto.

Medaglia di bronzo proprio in questa disciplina due anni fa ai Giochi olimpici di Tokyo, Noè ha disputato una gara in crescendo e si candida dunque per un posto in finale, in programma domani pomeriggio. Il ticinese è tornato in vasca per la staffetta 4x200 stile libero in compagnia di Liess, Mityukov e Djakovic: 7'10"87 il tempo, a quattro secondi abbondanti dal record nazionale.

