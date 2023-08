Da aggiungere all'oro nei 200m di Eugene Imago

Nella seconda giornata dei Mondiali in corso a Budapest hanno fatto scalpore i 100m: eliminati già in semifinale Jacobs e Kerley, la scena è stata presa dallo statunitense Lyles (9"83).

Nei 10'000m Cheptegei si è assicurato la sua terza medaglia d'oro consecutiva, mentre nel salto in lungo femminile si è imposta Vuleta. Nel martello Katzberg ha invece sorpreso Nowicki e il padrone di casa Halász. E' stata una corsa serrata nell'eptathlon, in cui Johnson-Thompson ha preceduto di soli venti punti Hall. L'unico rossocrociato in pista, Elmer, ha mancato la finale nei 1'500m.

