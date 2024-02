NUC KEY

Grandissima impresa del NUC, che è riuscito a qualificarsi per la finale di CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza dedicata ai club.

Le neocastellane, vittoriose settimana scorsa nell'andata delle semifinali in Polonia per 3-1, sono state battute alla Riveraine di Neuchatel con il medesimo risultato dal Lodz. E' così servito il Golden Set per decidere chi sarebbe approdato all'ultimo atto: Fabiana Branca e compagne non hanno tremato e si sono imposte 15-13. Andata e ritorno della finale in programma il 13 e il 20 marzo contro Chieri o Paris Saint-Cloud.

