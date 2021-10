Nuoto: l'ottimo momento di Maria Ugolkova continua.

Dopo i brillanti risultati colti a Napoli e Berlino (prima vittoria in Coppa del Mondo), la ticinese d'adozione si è messa in evidenza nelle prove in vasca corta di Budapest, dove ha centrato altri due successi in CdM firmando in entrambi i casi il nuovo primato svizzero. La 32enne ha trionfato nei 200m delfino (2'06"44) e nei 100m misti (58"81).

Swisstxt