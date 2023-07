Desplanches KEY

Jérémy Desplanches non è riuscito a centrare un posto nella finalissima dei 200m misti.

Il 28enne ginevrino non è andato oltre al settimo posto nella sua semifinale in 1'58"29. Un tempo piuttosto modesto, a oltre 2 secondi dal suo record svizzero, che non gli garantisce nemmeno il pass per i Giochi Olimpici. Dopo quello di Michael Phelps è caduto anche il record storico di Federica Pellegrini nei 200m sl. Mollie O'Callaghan ha battuto di 0"14 l'1'52"98 fatto dall'italiana a Roma nel 2009. Già oro nei 400m misti, Léon Marchand ha concesso il bis dominando la finale dei 200m delfino.

Swisstxt