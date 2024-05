Del Ponte Keystone

La sfortuna continua a perseguitare Ajla Del Ponte.

Tornata alle competizioni il 9 maggio dopo un anno di stop, la ticinese è costretta di nuovo a fermarsi a causa di un infortunio a una coscia, come annunciato dal Blick. La 27enne, che non ha ancora centrato il limite olimpico, lunedì aveva interrotto la finale dei 100m a Basilea e le analisi specialistiche hanno evidenziato uno strappo muscolare, sinonimo di un 4-6 settimane senza competizioni. La losonese salterà quindi gli Europei di Roma (07-12.06) e la speranza del suo allenatore Laurent Meuwly è che possa reintrare per i CS (28-29.06).

