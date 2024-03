Pedersen KEY

Un duello tra campioni del mondo ha risolto l'86a edizione della Gand-Wevelgem.

A imporsi in Belgio è stato Mads Pedersen, che pur lanciando la volata (lunga) da davanti è riuscito a tenersi dietro nientemeno che Mathieu van der Poel. L’iridato del 2019, al 7o sigillo stagionale, ha così conquistato per la seconda volta in carriera questa classica del pavé dopo il successo del 2020. I due si sono staccati dagli altri migliori di giornata a 37km dall’arrivo, scavando poi un confortevole margine che negli ultimi km hanno gestito per prepararsi allo sprint a due.

Swisstxt