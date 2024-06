Petrucciani KEY

Si sono chiusi nel peggiore dei modi gli Europei di Petrucciani, squalificato insieme ai suoi compagni della 4x400m in semifinale per un'infrazione di corsia da parte di Devantay.

Non è andata meglio in campo femminile, dove le elvetiche hanno chiuso solo in sesta posizione la propria batteria. Potranno invece giocarsi le medaglie le due staffette 4x100m.

A livello individuale negli 800m Hoffmann ha ottenuto il pass per la finale al contrario di Rosamilia, finale che disputerà pure Kaelin nel salto in lungo. Fuori invece Gubler. Infine Gaio nel decathlon è momentaneamente 10o.

