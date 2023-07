Ricky Petrucciani freshfocus

Ricky Petrucciani non è andato oltre al 7o posto sui 400m a Lucerna, ma soprattutto ha chiuso in 46"76, quasi mezzo secondo peggio rispetto al suo miglior tempo stagionale.

Sui 100m, in una gara in cui la giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce ha stabilito il nuovo record del meeting in 10"82, Mujinga Kambundji si è difesa in 11"24.

Swisstxt