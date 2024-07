Pogacar KEY

Tadej Pogacar ha piazzato il colpo del campione.

Nella prima tappa pirenaica, la Pau – St.Lary-Soulan Pla d’Adet di 151,9km, la maglia gialla ha rotto gli indugi sull’ultima salita a meno di 5km dall’arrivo, andando a conquistare in solitaria la 14a frazione del Tour. Jonas Vingegaard non ha mollato ma ha pagato dazio, accusando alla fine 39» di ritardo, che sommati all’abbuono portano il vantaggio del leader della UAE in classifica generale a quasi 2’. Pogacar ha sfruttato al meglio la tattica della sua squadra: Adam Yates è uscito dal gruppo a inizio salita e in seguito lo ha scortato per qualche km.

