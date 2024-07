Tadej Pogacar Imago

Tadej Pogacar ha il Tour de France 2024 in pugno.

Lo sloveno ha dato una nuova prova di forza andando a vincere in solitaria anche la 15a tappa, la Loudenvielle-Plateau de Beille (197,7km). La maglia gialla ha controllato senza affanno il forcing tentato dal rivale Jonas Vingegaard sull’ultima devastante salita (15,8km al 7,9%), poi ai -5km ha salutato la compagnia piazzando l'allungo decisivo. Alla fine Pogacar ha tagliato il traguardo (per la terza volta per primo) con 1’08» di margine, che porta il suo vantaggio in classifica generale a più di 3 minuti.

