Maverick Viñales KEY

Maverick Viñales si è preso la pole position e pure la gara sprint del GP delle Americhe.

Swisstxt

Nella gara corta del sabato ha preceduto Marc Marquez e Jorge Martin. Lo spagnolo nelle prove ufficiali ha invece stampato il nuovo record delle MotoGP sulla pista di Austin in 2'00"864, precedendo Pedro Acosta e Marc Marquez. Nelle Moto3 per la prima volta nella storia partirà davanti a tutti un colombiano, David Alonso. L'elvetico Noah Dettwiler scatterà invece dall'8a fila. In Moto2 il tempo più veloce lo ha ottenuto l'iberico Aron Canet.

Swisstxt