Premio prestigioso KEY

Noè Ponti ha ottenuto un prestigioso riconoscimento.

Il ticinese, campione europeo nei 50m, 100m, 200m farfalla e vice campione nei 100m misti ad Otopeni 2023, è infatti stato eletto nuotatore dell’anno da parte di European Aquatics. In campo femminile a trionfare è stata Sarah Sjöström per la quinta volta in carriera. Il premio, distribuito dal 2008, dallo scorso anno viene assegnato sulla base del voto del pubblico.

Swisstxt