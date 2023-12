Ponti. Keystone

Noè Ponti ha chiuso gli Europei in vasca corta di Otopeni con una stupenda medaglia d'argento nella finale dei 100 metri misti.

Già protagonista assoluto della rassegna con i tre titoli conquistati nelle prove a delfino, il ticinese ha mancato per un soffio il quarto oro, chiudendo le quattro vasche in 51"62, a 0"23 dal vincitore, l'austriaco Bernhard Reitshammer.

Per il 22enne si tratta della prima medaglia in carriera tra Campionati Europei, Mondiali e Giochi Olimpici in una disciplina diversa dal delfino.

Sul gradino più basso del podio è salito il greco Andreas Vazaios, staccato di 0"52 dal vincitore.

