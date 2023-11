Ponti KEY

Noè Ponti non ha avuto rivali nella terza giornata dei Campionati Svizzeri in vasca corta di Uster.

Il 22enne ha dominato i 50m delfino in 22"19 rifilando oltre 1» ai rivali, mentre sui 200m misti ha trionfato con il tempo di 1'53"39 e un vantaggio di quasi 5». Tra gli atleti dei club ticinesi podi per Amélie Bertschi del A-Club Swimming Team Savosa, 2a negli 800m, e per Marlene Schmid della Nuoto Sport Locarno, 3a nei 100m stile. Roman Mityukov ha intanto fatto segnare un nuovo record svizzero sui 200m dorso, completati in 1'51"46 migliorando il proprio primato di 1"28.

Swisstxt