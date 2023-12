Miglior tempo per il ticinese Imago

Noè Ponti pare non accontentarsi della vittoria dei 100m delfino, e dopo la finale dei 200m si è qualificato anche per la semifinale (in programma venerdì pomeriggio) della distanza veloce.

Nella mattinata dei Campionati Europei in vasca corta a Otopeni il ticinese ha nuotato i 50m delfino in 22"17, precedendo di 23 centesimi il diretto rivale Szebasztian Szabo.

Swisstxt